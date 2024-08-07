Pharmtech & Ingredients 2024: анонс участников экспозиции. Что будет представлено на выставке?

Ведущая в России и странах ЕАЭС выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients состоится 19 – 22 ноября при, в Крокус Экспо и станет самой масштабной по объему экспонируемой площади, впервые заняв три выставочных зала.