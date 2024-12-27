Обвинения против экс-руководителей Украины: 123 погибших на Донбассе

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим украинским чиновникам Игорю Райнину и Андрею Богдану в связи с их предполагаемой причастностью к гибели 123 жителей Донбасса, включая 11 детей, вследствие обстрелов в период с 2016 по 2020 годы.