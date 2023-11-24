С правильного ракурса Земля выглядит как водный мир

Поверхность Земли на 71% покрыта водой. Изображение со спутника наглядно это демонстрирует. Снимок планеты, сделанный с помощью Google Earth, широко распространяется в последние несколько дней благодаря необычному ракурсу.
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