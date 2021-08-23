Кедми: американцы бросят Украину также, как бросили Афганистан

Слабость Соединенных Штатов Америки оказалась неожиданной даже для них самих, и поэтому они уходят из Афганистана, в который вложили столько сил и средств – потому что у них больше нет денег, нет ресурсов, нет сил и возможностей там оставаться.
Слабость Соединенных Штатов Америки оказалась неожиданной даже для них самих, и поэтому они уходят из Афганистана, в который вложили столько сил и средств – потому что у них больше нет денег, нет ресурсов, нет сил и возможностей там оставаться.
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