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Кедми: американцы бросят Украину также, как бросили Афганистан

Кедми: американцы бросят Украину также, как бросили Афганистан

Слабость Соединенных Штатов Америки оказалась неожиданной даже для них самих, и поэтому они уходят из Афганистана, в который вложили столько сил и средств – потому что у них больше нет денег, нет ресурсов, нет сил и возможностей там оставаться.

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Виктор
Все говорят что американцы бросят Украину. А почему американцы должны заботится за Украину. Украина не калека должна заботится сама за себя . Я наведу пример животных. Например в Канаде запрещено их подкармливать, потому что они потом сами не смогут найти себе корм и будут дохнуть с голоду. Украина цивилизована технически развита страна, работай не воруй не занимайся коррупцией не продавай себя . Думай за завтрешний день ,за себя и близких. Народ с образованием много классных специалистов и учёных. Самая лучшая в мире земля .Что ещё нужно? видно сбросить с себя раба и попрошайки ."Жебрак ніколи не беде мати богатих друзів ,бо від нього смердить."

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