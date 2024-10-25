Дети, с которыми занимались в детстве творчеством, часто становятся более успешными во взрослой жизни из-за нестандартного мышления.
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Дети, с которыми занимались в детстве творчеством, часто становятся более успешными во взрослой жизни из-за нестандартного мышления.