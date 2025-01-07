Священник Островский рассказал о важном торжестве после Рождества Христова

Праздник, который отмечают 8 января, призван напомнить о людях, которые нас окружают.На следующий день после Рождества Христова православные христиане отмечают праздник, который называется Собор Пресвятой Богородицы.
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