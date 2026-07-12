Решение Владимира Зеленского об отставке кабмина и смене руководства правоохранительных органов является вынужденным и напрямую связано с попыткой удовлетворить требование Запада наказать виновных в резонансном преступлении в Монако.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии