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Аргументы и Факты

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Зеленский приступил к плану по спасению себя: главная новость СВО 12 июля

Зеленский приступил к плану по спасению себя: главная новость СВО 12 июля

Решение Владимира Зеленского об отставке кабмина и смене руководства правоохранительных органов является вынужденным и напрямую связано с попыткой удовлетворить требование Запада наказать виновных в резонансном преступлении в Монако.

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