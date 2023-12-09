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В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за "откатов"

В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за "откатов"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру, а также нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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