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Желтый уровень опасности объявили в Ленобласти: с чем это связано

Желтый уровень опасности объявили в Ленобласти: с чем это связано

В Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности.С 12 февраля и до шести часов вечера вторника, 14 февраля, в Ленинградской области задует очень сильный ветер, отдельные порывы которого достигнут 15 метров в секунду.

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