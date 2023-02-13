Желтый уровень опасности объявили в Ленобласти: с чем это связано

В Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности.С 12 февраля и до шести часов вечера вторника, 14 февраля, в Ленинградской области задует очень сильный ветер, отдельные порывы которого достигнут 15 метров в секунду.