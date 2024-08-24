ВАДИМ ЕГОРОВ К третьему году войны мы пришли к тому, что разговор о красных линиях в народе вызывает горький скепсис, а наших врагов и вовсе провоцирует на неприкрытое злорадство.
СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА КУРСК ОТ ПУТИНА ГОТОВО: ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ РУССКОГО ПОСЛА В США
Комментарии
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Иван
есть воля-есть путь...
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13 час.
Татьяна Курочкина
ДА ‼️ Сплошное СОПЛЕЖУЙСТВО ‼️И так будет пока ГосДУРА (ВСЕ ебутаты) имеют недвижимость за кордоном или "бизнес",ну или отпрысков своих "обучают" неизвестно чему за кордоном)‼️ Огромные по НАШИМ☝🏻 меркам деньжищи получают ЗДЕСЬ ☝🏻,а "кубышку" и всё остальное хранят ТАМ ‼️ Они не заинтересованы в НАШЕЙ ЗЕМЛЕ,они заинтересованы в НАШИХ ДЕНЬГАХ ☝🏻‼️‼️‼️‼️
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12 час.
В
Валерий
А хули в Москве открылся фестиваль "Спасская башня" кому война а кому и хуйня !!!
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5 час.
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