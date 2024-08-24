СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА КУРСК ОТ ПУТИНА ГОТОВО: ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ РУССКОГО ПОСЛА В США

Татьяна Курочкина

ДА ‼️ Сплошное СОПЛЕЖУЙСТВО ‼️И так будет пока ГосДУРА (ВСЕ ебутаты) имеют недвижимость за кордоном или "бизнес",ну или отпрысков своих "обучают" неизвестно чему за кордоном)‼️ Огромные по НАШИМ☝🏻 меркам деньжищи получают ЗДЕСЬ ☝🏻,а "кубышку" и всё остальное хранят ТАМ ‼️ Они не заинтересованы в НАШЕЙ ЗЕМЛЕ,они заинтересованы в НАШИХ ДЕНЬГАХ ☝🏻‼️‼️‼️‼️