Недовольных очередями на АЗС топ-единорос сравнил с капризными подростками Юрий Енцов На фото: заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Сейран Давтян Заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев призвал граждан в нынешней непростой обстановке, в частности, сложившейся на рынке автомобильного топлива, быть менее легкомысленными.
«Враг ударил, а мы не виноваты!»: Партия власти не чувствует своей ответственности за всё, что происходит в стране — ей и так хорошо
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Андрей Бедный
Я с рождения Бедный, и горжусь фамилией. И в детcком саду песдюки были поизобретательнее тебя, великовозрастный дебилушка ))) Что ты можешь знать о логике, если в паре тезисов путаешься? ))) P.S. Если думаешь, что капс делает твои высеры более убедительными то забудь, только показывают твой уровень умственной неполноценности.
тебе Шариков бы подошла бы фамилия, так же безнадежно туп !!!
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1 м.
Андрей Бедный
Владимир Моргунов
тебе Шариков бы подошла бы фамилия, так же безнадежно туп !!!
А тебе Копперфильд, т.к. непонятно как ты из завязанного презерватива умудрился выбраться...
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
Андрей Бедный
А тебе Копперфильд, т.к. непонятно как ты из завязанного презерватива умудрился выбраться...
имел бы капельку ума, давно бы вышел из нежелательного контакта с нежелательным собеседником, но ты продолжаешь квакать избитыми штампами. Я тебя на вшивость проверил ! ВШИВЫЙ, ЧТО БЕЗДОМНЫЙ ШАРИК !!!
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1 м.
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