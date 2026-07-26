«Враг ударил, а мы не виноваты!»: Партия власти не чувствует своей ответственности за всё, что происходит в стране — ей и так хорошо

Владимир Моргунов

Андрей Бедный

Я с рождения Бедный, и горжусь фамилией. И в детcком саду песдюки были поизобретательнее тебя, великовозрастный дебилушка ))) Что ты можешь знать о логике, если в паре тезисов путаешься? ))) P.S. Если думаешь, что капс делает твои высеры более убедительными то забудь, только показывают твой уровень умственной неполноценности.