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Жена Брюса Уиллиса поделилась новыми кадрами, на которых запечатлела своего тяжело больного мужа

Жена Брюса Уиллиса поделилась новыми кадрами, на которых запечатлела своего тяжело больного мужа

Новые кадры от супруги актера порадовали его поклонников. Брюс Уиллис со своими пятью дочками, Эммой Хэминг и Деми Мур Социальные СетиЭмма Хэминг,нынешняя супругаБрюса Уиллиса, привела в умиление поклонников своего мужа и вызвала волну оптимизма по его поводу.

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