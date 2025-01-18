Жена Брюса Уиллиса поделилась новыми кадрами, на которых запечатлела своего тяжело больного мужа

Новые кадры от супруги актера порадовали его поклонников. Брюс Уиллис со своими пятью дочками, Эммой Хэминг и Деми Мур Социальные СетиЭмма Хэминг,нынешняя супругаБрюса Уиллиса, привела в умиление поклонников своего мужа и вызвала волну оптимизма по его поводу.