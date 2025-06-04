Смартфоны перестанут взрываться, а электромобили — гореть? Ученые разработали новый электролит, который не даст батарее загореться

Учёные из Института материалов IMDEA придумали, как сделать литий-ионные батареи безопаснее. Исследователи вывели новую формулу электролита, который реагирует на температуру: батарея сама способна остановить такое явление, как тепловой разгон.
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