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Царьград

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Покров 14 октября: какие запреты можно смело нарушать - ответили в Церкви

Покров 14 октября: какие запреты можно смело нарушать - ответили в Церкви

В Русской Православной Церкви разъяснили, как правильно провести день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября и о чём принято молиться в этот праздник.

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