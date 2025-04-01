Ракета упала через 30 секунд после старта — это назвали успехом. Isar Aerospace рассказала об итогах первого запуска европейской ракеты Spectrum

В минувшее воскресенье, 30 марта, состоялся первый пробный пуск ракеты-носителя Spectrum от Isar Aerospace, и он завершился очень быстро — уже на 30-й секунде ракета устремилась вниз к Земле, все закончилось эффектным взрывом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии