Депутат Якубовский: для некоторых квартир обязателен монтаж газовых счетчиков

В некоторых домах и квартирах необходимо установить газовый счетчик. В первую очередь это касается случаев, когда газовое оборудование используется для отопления помещений, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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