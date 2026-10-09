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Царьград

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Влад Завадский предупредил об угрозах ИИ для детского мышления

Влад Завадский предупредил об угрозах ИИ для детского мышления

Эксперт Влад Завадский предупреждает об опасности готовых решений нейросетей для детского мышления, что может мешать самостоятельному развитию ребёнка.

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