Василий Вакаров: Советники по нацбезопасности встретились в Киеве. Что они обсудили?

Посол Соединённых Штатов в Украине Бриджет Бринкс сообщила, что накануне в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности многих стран для обсуждения так называемой формулы мира — предложенной украинской стороной схемой завершения войны с Россией.
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