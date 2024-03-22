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Василий Вакаров: Советники по нацбезопасности встретились в Киеве. Что они обсудили?

Василий Вакаров: Советники по нацбезопасности встретились в Киеве. Что они обсудили?

Посол Соединённых Штатов в Украине Бриджет Бринкс сообщила, что накануне в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности многих стран для обсуждения так называемой формулы мира — предложенной украинской стороной схемой завершения войны с Россией.

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