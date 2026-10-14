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Татар-информ

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В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума

В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума

Фото: © «Татар-информ» ​ На площадке «Татар-информа» прошла пресс-конференция, посвященная открытию II Международного научного форума «Региональная энциклопедистка в контексте современных инновационных вызовов».

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