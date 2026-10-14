В столице Татарстана прошло открытие энциклопедического форума

Фото: © «Татар-информ» На площадке «Татар-информа» прошла пресс-конференция, посвященная открытию II Международного научного форума «Региональная энциклопедистка в контексте современных инновационных вызовов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым