Трудно поверить: за рулем автомобиля, превысившего разрешенную скорость, была собака

Полиция в Словакии оштрафовала владельца автомобиля, за рулем которого оказалась собака. Нарушение попало в объектив камеры контроля скорости, передает bbc На снимке, который опубликовала в своем фейсбуке словацкая полиция, видна собака с раскрытой пастью, сидящая на водительском сиденье машины марки «Шкода».
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