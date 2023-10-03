Трудно поверить: за рулем автомобиля, превысившего разрешенную скорость, была собака

Полиция в Словакии оштрафовала владельца автомобиля, за рулем которого оказалась собака. Нарушение попало в объектив камеры контроля скорости, передает bbc На снимке, который опубликовала в своем фейсбуке словацкая полиция, видна собака с раскрытой пастью, сидящая на водительском сиденье машины марки «Шкода».