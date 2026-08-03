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FiNE NEWS

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Шесть автопроизводителей повысили цены на автомобили в России в июле

В июле 2026 года шесть автопроизводителей увеличили цены на свои автомобили в России. Аналитики портала «Автоновости дня» изучили прайс-листы и выявили изменения стоимости у десяти марок, из которых шесть повысили цены, а некоторые — снизили.

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