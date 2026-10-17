В середине декабря в Соединённых Штатах пройдёт встреча представителей стран «Большой двадцатки». И хозяин Белого дома Дональд Трамп «безусловно» хочет видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, который состоится в Майами.
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