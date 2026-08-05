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Царьград

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Полковник Рейснер раскрыл, почему Киев перестал говорить про территории и просит перемирие

Полковник Рейснер раскрыл, почему Киев перестал говорить про территории и просит перемирие

Австрийский полковник Маркус Рейснер констатировал смену риторики Киева.В интервью немецкому телеканалу NTV он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский больше не требует от России возврата территорий, а молит лишь о перемирии.

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