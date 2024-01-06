Трамп дал обещание, что восстановит мир на планете «через силу»

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился информацией о том, что он добьётся примирения в текущих мировых противостояниях при помощи «силы» в том случае, если ему удастся вновь занять президентское кресло.
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