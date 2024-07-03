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Александр Дубинский: Сатисфакция за узурпацию власти: государственные интересы проданы в 2022 году?

Александр Дубинский: Сатисфакция за узурпацию власти: государственные интересы проданы в 2022 году?

Вместо «мощной формулы» и границ 1991 года на свет явилась какая-то «сатисфакция». Это, позвольте узнать, что? Учитывая, что интересы государства были преданы в 2022-м году, и обменяны на узурпацию власти – кого эта «сатисфакция» должна устроить? Или под этим соусом речь идет просто об иммунитете от судебных, и любых других преследований, в обмен на какой-то компромисс? Выражайтесь, пожалуйста, яснее! Время идет… Эта запись также доступна в Telegram автора.

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