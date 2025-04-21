Россияне стали чаще покупать шины большего размера

В марте 2025 года россияне стали чаще покупать шины большего диаметра. По сравнению с первым месяцем прошлого года более чем в два раза (на 159%) выросло число шиномонтажных работ с колесами диаметром 19 дюймов, на 140% — с 18-дюймовыми и на 100% — с 22-дюймовыми.