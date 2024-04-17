Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон", бенефициаром которой является бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, хотят передать государству, пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.
Национализация тихой сапой
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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1 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
Дерипаска под угрозой санкций передал управление предприятиями по производству алюминия и гидроэлектростанциями на Ангаре фирмам из США...
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1 д.
Николай Герасименко
Отвечаешь за свои слова?!
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1 д.
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