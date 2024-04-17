Зернов из «Металлурга» перед финалом вышел на 1-е место среди снайперов Кубка Гагарина, опередив Буше

Нападающий «Магнитки» Денис Зернов лидирует в плей-офф-2024 КХЛ по забитым голам. По ходу полуфинальной серии с «Автомобилистом» (4-3) Зернов забросил 6 шайб, включая хет-трик в 5-м матче (5:2) и последний гол «Металлурга» в 7-й, решающей игре (3:2).