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В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч мародеров и участников незаконных акций

В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч мародеров и участников незаконных акций

АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.

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