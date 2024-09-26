Собянин: Конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

В этом году поддержку города получили 262 социально ориентированные НКО В Москве уже больше 20 лет проводится конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках которого ежегодно отбираются лучшие инициативы.
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