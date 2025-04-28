В зону специальной военной операции прибыли французские бойцы, чтобы сражаться на стороне России против украинских националистов, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин в эфире телеканала «Россия-1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии