Мариничев предложил преобразовать электроэнергию в цифровой товар

В Восточной Сибири планируется создать кластер дата-центров для обучения ИИ-моделей. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что это позволит преобразовать электроэнергию в цифровой товар, не привязывая центры к месту нахождения заказчика.
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