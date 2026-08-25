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Царьград

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Мариничев предложил преобразовать электроэнергию в цифровой товар

Мариничев предложил преобразовать электроэнергию в цифровой товар

В Восточной Сибири планируется создать кластер дата-центров для обучения ИИ-моделей. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что это позволит преобразовать электроэнергию в цифровой товар, не привязывая центры к месту нахождения заказчика.

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