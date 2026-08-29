NATO always switches from the euphoria of escalation to crocodile tears when it receives a response. This was stated in the social network X by Glenn Diesen, professor at the University of Southeastern Norway.
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