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The Eurasia Daily news agency

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NATO always switches from euphoria to crocodile tears when it gets back — Dizen

NATO always switches from euphoria to crocodile tears when it gets back — Dizen

NATO always switches from the euphoria of escalation to crocodile tears when it receives a response. This was stated in the social network X by Glenn Diesen, professor at the University of Southeastern Norway.

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