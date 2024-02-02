Потаённое судно Ефима Никонова: технологии, неудача и полезный опыт

Современная реконструкция потаённого судна Е. Никонова в г. Сестрорецк. Фото Wikimedia CommonsБудущей осенью исполняется 300 лет со дня начала испытаний первой российской подводной лодки – «потаённого судна» конструкции плотника Ефима Прокопьевича Никонова.
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