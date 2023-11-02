Рынок первичной недвижимости: цены продолжают расти

По итогам октября практически во всех российских городах с населением более 300 тыс. человек продемонстрировали рост как стоимости квадратного метра на рынке первичной недвижимости, так и средней цены квартиры.
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