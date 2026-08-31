Российские ПВО сбили 239 украинских беспилотников в ночь на 31 августа

В ночь с 30 на 31 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 239 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) самолетного типа.
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