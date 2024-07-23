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Конференция «Информационная безопасность в НФО, требования регулятора, анализ решений ИБ для НФО, нормативная база»

Конференция «Информационная безопасность в НФО, требования регулятора, анализ решений ИБ для НФО, нормативная база»

Конференция «Информационная безопасность в некредитных финансовых организациях, требования регулятора, анализ решений ИБ для НФО, нормативная база» пройдет 25 июля 2024 года в AZIMUT City Hotel Olympic Moscow 4 Организатор - Клуб Страховых Конференций (www.

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