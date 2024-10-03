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Ким Чен Ын посетил базу подготовки спецназа КНДР

Ким Чен Ын посетил базу подготовки спецназа КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил базу северокорейской армии на западе страны, где заявил о намерении отстаивать суверенитет государства, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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