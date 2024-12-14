Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Клинья Пашиняна в спину России: Зачем предатель прилетел в Москву? Версия полковника

Клинья Пашиняна в спину России: Зачем предатель прилетел в Москву? Версия полковника

Царьград © Roman Naumov /URA.RU/Globallookpress Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву на заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии
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Игорь Максаков
Там чёрт куй свой сломает в этой игре. Ничего нам понятно никогда не будет. Мы должны жить самостоятельно, у нас есть всё. Всех наХ, оставить верных друзей, а политических проституток у которых по несколько дыр, на свалку. О себе надо беспокоиться, а не об Армении с их придурком или базе в Сирии. Сейчас промедление в решении вопроса по Сирии смерти подобно! Пусть там весь Ближний Восток друг друга сожрёт, а мы со стороны должны посмотреть!
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13 час.
Евгений Рудаков
Пашинян, точнее - Павший-нян, а скорее -ням,  ещё тот паршивец. Решил подладить русскую пословицу под себя, , - &quot;С паршивой овцы хоть шерсти клок&quot;, это он так о России, о русских... Только он по своей тупости не понял, что он ещё тот баран и практически уже - &quot;Гол как сокол&quot;, -  ещё одна русская пословица. А у самого павшего - няма, уже осталось-то всего три клока шерсти - по бокам башки и между ног. Так что скоро ням-ням ему не на что будет. И опять по нашему, - Туда ему и дорога. Евг. Р-Р.
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12 час.
Геннадий Бережнов
Летит на заседание Евразийской экономической комиссии, которая будет распределять деньги на совместные проекты. Пашинян где делят деньги там он и присутствует! А Москва готова отдать деньги не взирая на...!
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10 час.

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