Клинья Пашиняна в спину России: Зачем предатель прилетел в Москву? Версия полковника

Игорь Максаков Там чёрт куй свой сломает в этой игре. Ничего нам понятно никогда не будет. Мы должны жить самостоятельно, у нас есть всё. Всех наХ, оставить верных друзей, а политических проституток у которых по несколько дыр, на свалку. О себе надо беспокоиться, а не об Армении с их придурком или базе в Сирии. Сейчас промедление в решении вопроса по Сирии смерти подобно! Пусть там весь Ближний Восток друг друга сожрёт, а мы со стороны должны посмотреть!

Евгений Рудаков Пашинян, точнее - Павший-нян, а скорее -ням, ещё тот паршивец. Решил подладить русскую пословицу под себя, , - "С паршивой овцы хоть шерсти клок", это он так о России, о русских... Только он по своей тупости не понял, что он ещё тот баран и практически уже - "Гол как сокол", - ещё одна русская пословица. А у самого павшего - няма, уже осталось-то всего три клока шерсти - по бокам башки и между ног. Так что скоро ням-ням ему не на что будет. И опять по нашему, - Туда ему и дорога. Евг. Р-Р.