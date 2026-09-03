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Gold (GC) Analysis, Key-Zones, Setup for Thu (Sep 03)

Gold (GC) Analysis, Key-Zones, Setup for Thu (Sep 03)

Gold (GC) Analysis, Key-Zones, Setup for Thu (Sep 03) Gold Futures COMEX:GC1! MyAlgoIndex Bias: Gold turned a weak session into a constructive one on Wednesday, with December futures reversing off a fresh five-session low near 4,329 to settle at 4,414.

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