Прогноз погоды в Крыму на 17 декабря 🌧 В Симферополе +9 и небольшой дождь В Севастополе +12 и небольшой дождь В Евпатории +11 и небольшой дождь В Черноморском +11 и пасмурно В Джанкое +10 и небольшой дождь В Ялте +12 и небольшой дождь В Алуште +12 и небольшой дождь В Керчи +10 и небольшой дождь В Армянске +9 и небольшой дождь В Красноперекопске +9 и небольшой дождь В Бахчисарае +9 и небольшой дождь В Феодосии +12 и небольшой дождь В Судаке +12 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.