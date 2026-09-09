В США на видео попало, как мужчина на BMW залил пенсионерку перцовым баллончиком

В США мужчина снял на камеру пенсионерку, а потом распылил ей в лицо перцовый баллончик. Видео появилось на портале Reddit.
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