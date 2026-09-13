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Регионы России

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Эксперт призвала Германию выйти из НАТО ради самоосохранения

Эксперт призвала Германию выйти из НАТО ради самоосохранения

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен выступила за выход Германии из НАТО.

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