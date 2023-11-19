В Кузбассе ураган сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки

В Кузбассе шквалистый ветер сорвал крыши со зданий, повалил деревья. Об этом пишут РИА Новости. Жители рассказали, что шквалистый ветер перевернул остановки, в Прокопьевске произошли аварийные отключения электроэнергии.
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