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На пенсионные счета казахстанцев поступают первые взносы от работодателей

На пенсионные счета казахстанцев поступают первые взносы от работодателей

«Правительство для граждан» за четыре месяца 2024 года обработало 1,7 млн платежей на 59 млрд тенге. Это сумма нового платежа, впервые введённого в этом году – обязательного пенсионного взноса от работодателя.

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