На пенсионные счета казахстанцев поступают первые взносы от работодателей

«Правительство для граждан» за четыре месяца 2024 года обработало 1,7 млн платежей на 59 млрд тенге. Это сумма нового платежа, впервые введённого в этом году – обязательного пенсионного взноса от работодателя.
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