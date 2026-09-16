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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Столичная акция «День без турникетов» объединила почти 7 тыс. человек с начала года

Сергунина: Столичная акция «День без турникетов» объединила почти 7 тыс. человек с начала года

С 22 по 26 сентября в столице пройдет акция «День без турникетов». В течение пяти дней москвичи и туристы смогут посетить более 150 площадок.

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