Сергунина: Столичная акция «День без турникетов» объединила почти 7 тыс. человек с начала года

С 22 по 26 сентября в столице пройдет акция «День без турникетов». В течение пяти дней москвичи и туристы смогут посетить более 150 площадок.
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