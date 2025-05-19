Школьники активно используют ChatGPT и DeepSeek для выполнения домашних заданий

Учителя не всегда это замечают или не считают нужным с этим бороться. Более того, некоторые педагоги осознанно разрешают пользоваться ИИ, другие требуют шаблонных ответов, которые ИИ выдает лучше самих учеников.
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