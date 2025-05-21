IT-эксперт Зыков призвал тщательно удалять личные данные при продаже смартфона

Продажа своего смартфона постороннему покупателю таит в себе опасность случайного оставления конфиденциальных сведений, предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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