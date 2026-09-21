Пивоварня «Канон» в Туле, или как компактная технология меняет экономику производства

Ресторанный комплекс «Канон» в Туле запустил пивоварню с уникальной технологией «моновар», которая позволяет сократить площадь, минимизировать механические воздействия на продукт и улучшить качество пива.
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