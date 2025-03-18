В Москве состоится благотворительный хоккейный матч в поддержку людей с редкими заболеваниями

30 марта 2025 года на ледовой арене «Солнцево» состоится благотворительный хоккейный матч, организованный фондами «Живи Сейчас» и «Хрупкие люди», в поддержку людей с редкими заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС) и несовершенный остеогенез (НО).
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